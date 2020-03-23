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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 23:13,Son Güncelleme:/

Son Dakika| Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkınca Beşiktaş...

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Son Dakika| Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkınca Beşiktaş...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü (koronavirüs) tesit pozitif çıktı. Gözler Beşiktaşlı futbolculara ve teknik heyete çevrildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in test sonucu pozitif çıkınca Süper Lig'de ertelenmeden karşılaştığı ezeli rakibi Beşiktaş'ta da panik havası yaşandı.

Siyah beyazlı taraftarlar teknik heyet ve oyuncular konusunda endişe yaşarken sosyal medyadan bir an evvel test yapılması yönünde görüşlerini ilettiler

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A Spor'a yaptığı açıklamada,  "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

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