Son dakika: Fatih Terim'i çıldırtmıştı! Galatasaray'da bileti kesildi...

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Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, Sarı-Kırmızılı ekipteki son şansını da değerlendiremedi. Bu gelişmelerin üzerine 26 yaşındaki file bekçisinin bileti kesildi.

İsmail'in, devre arasında kulüpten ayrılması için arayışlara geçildi. 2016'dan beri A Takım'da forma giyen İsmail, bu süre içerisinde Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor gibi takımlara kiralanmıştı. İsmail Çipe'nin sezon sonu bitecek olan sözleşmesi Ekim ayının sonunda 2023'e uzatılmıştı.