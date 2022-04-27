Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fatih Terim'e hırsızlık şoku! 2 şüpheli tutuklandı, 21 yıl hapisleri isteniyor...

#Fatih Terim#Motosiklet#Hırsızlık
Son Dakika: Fatih Terime hırsızlık şoku 2 şüpheli tutuklandı, 21 yıl hapisleri isteniyor...

Teknik direktör Fatih Terim’in satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden galeriden çalındı. İki hırsız tutuklandı. Motosiklet iade edildikten sonra şikayetten vazgeçilince 2 sanık tahliye edildi. İşte dakika dakika yaşananlar...

Haberin Devamı

Teknik direktör Fatih Terim'in parasını ödeyip konsinye olarak satın aldığı lüks motosiklet henüz eline geçmeden hırsızlar tarafından çalındı.

Sabah'ın haberine göre; olay 2 Mart 2022 tarihinde İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Lüks galeriye sıfır olarak gelen BMW markalı lüks motosiklet çekici ile otoparka çekildi. Sabaha karşı site güvenliği tarafından aranan galeri yetkilileri hırsızların mağazaya girdiğini söyledi.

Mağazaya gelen yetkililer BMW marka motosikletin kilidinin kırılarak çalındığını fark edince durum emniyet güçlerine haber verildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri kasklı 3 şahsın işyerine girerek motoru çaldıklarını belirledi. Hırsızlar motosikleti Kağıthane'de bulunan bir apartmanın bahçesine bıraktıktan 1 saat sonra olay yerine getirdikleri araçla uzaklaştıkları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Metin Öztürkten Galatasaraya sponsor müjdesiMetin Öztürk'ten Galatasaray'a sponsor müjdesiHaberi Görüntüle

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheliler hırsızlık olayıyla bir alakalarının olmadığını ileri sürdü. İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu motosikletin ünlü teknik adam Fatih Terim tarafından satın alındığı, lüks motosikletin ücretinin ödendiği ancak galeride konsinye olarak bekletildiği ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçamaklı ifadelerde bulunduğunu belirledi.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda geri sayım başladı Emre Akbaba...Galatasaray'da geri sayım başladı! Emre Akbaba...Haberi Görüntüle

21 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda haklarında 2 şüpheli hakkında 'Mala Zarar Verme', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'İşyeri Dokunulmazlığının İhlali' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan 2 tutuklu sanık, hırsızlık olayı ile alakalarının olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Motosiklet#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER