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Son Dakika: Fatih Terim'den takıma yasak! Kayserispor sonrası...

#Galatasaray#Fatih Terim#Futbol
Son Dakika: Fatih Terimden takıma yasak Kayserispor sonrası...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasını hedef olarak göstererek takıma yasak koydu. Tecrübeli hoca ayrıca Kayseri maçında kötü performans gösteren 3 ismi de keserek yedek kulübesinde oturtacak.

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Transfer döneminde gençleşen Galatasaray, Avrupa'da Lazio'yu 1-0 yenerken koşu mesafesinde 118 km'yi zorlamıştı. Alanyaspor maçında 114 km koşan sarıkırmızılılarda Berkan, Cicaldau ve Halil'in yokluğu Kayseri deplasmanında hissedildi.

105.2 km ile Kayserispor'un gerisinde kalan Galatasaray'da 10 km koşu mesafesini geçen tek isim 11 km ile yeni transfer Assunçao oldu. Brezilyalı ön liberoyu takım içinde 9.8 km ile Yedlin takip ederken, Nelsson 9.7 ve Alpaslan 9.4 km koştu.

CICALDAU & HALİL 11'E DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre Fatih Terim, sahada 90 dakika kalan oyuncularından koşu mesafesinde 10 km'nin altında kalmamalarını istedi. Yarın Göztepe maçına tempolu ve önde baskılı başlamayı planlayan Terim, galibiyetin şifresini hareketli oyun olarak görüyor.

Koşu mesafesinde 13 km'yi zorlayan Berkan da Taylan'ın yerine ilk 11'e dönüyor. Gol bölgelerine sürpriz koşular yapan Cicaldau ise formasını temposuz oynayan Feghouli'den geri alacak. Forvette Mohamed'in yerine tercih edilecek Halil Dervişoğlu da hücum presi başlatan isim olacak.

NEREDESİN MARCAO!

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Galatasaray'ın bu sezon ligde gol yemediği tek maç olan Giresun deplasmanında Marcao görev yapmıştı. Brezilyalı stoperin cezasında savunmada Luyindama, Nelsson ve Alpaslan şans bulurken sarı-kırmızılılar Marcao'nun yokluğunda 5 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı.
25 yaşıındaki oyuncu Göztepe, Rize ve Konya maçları ile birlikte cezasını tamamlayacak ve 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Futbol