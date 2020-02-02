Son Dakika | Fatih Terim'den şampiyonluk yarışı yorumu: 'Zirvenin ortağı çok'

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil.

BAZI ZAAFLARI GETİRİYOR

Oyunda bir değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Oyuncular birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Oyunu ileride oynamak isteyen, devamlı yeni arayışlar içinde olan oyun anlayışı doğal olarak bazı zaaflar da getiriyor bazen."

ZİRVENİN ORTAĞI ÇOK

Zirvenin ortağı çok. Rakipler çok fazla. Her maçta ayrı bir senaryo var. Kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünerek, analiz ederek, sadece kendi maçımıza odaklanarak devam etmemiz lazım. O zaman rakiplerin puan kaybetmesinin bir manası oluyor.

AĞLAYIP SIZLANMAKTANSA ÇALIŞIYORUZ

“İyi bir golcünüz, iyi bir nokta adamınız, hareketli bir santrforunuz varsa bu durum avantajdır ama sadece onunla da olmuyor artık. Özellikle rakip yarı alanda oynama isteğimiz, pasın isabet oranının yüksek oluşu bizi pozisyonlara sokuyor. Falcao isimli bir santrforunuz varsa, dikkatli oynayan bir savunma grubu da olacaktır. Feghouli’nin o noktaya girmesi, Adem’in, Belhanda’nın, Emre’nin girmesi, iki bekin de destek vermesi bize avantajlar sağlıyor. Antrenörlük hayatıma başladığımdan bu yana işin atak kısmına önem verdiğim de bir gerçek. Bir de enteresan sakatlıklar yaşıyoruz. Luyindama’yı öyle bir sıkıntılı anda kaybettik ki. Bir oyuncumuzun ciğeri söndü, Falcao devamlı sakatlanıyor, Monaco’dan memleketine giden Onyekuru sıtma kaptı. Biz de böyle durumlarda başka çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ağlayıp sızlamaktansa bu şekilde çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.





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