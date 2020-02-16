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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim'den sakatlık açıklaması: "Fenerbahçe'ye hazır olur"
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 18:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fatih Terim'den sakatlık açıklaması: "Fenerbahçe'ye hazır olur"

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Son Dakika | Fatih Terim'den sakatlık açıklaması: "Fenerbahçe'ye hazır olur"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi ve Yeni Malatyaspor maçında yedek kulübesinde yer alan Radamel Falcao ile Florin Andone hakkında konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan oyuncularıyla ilgili bilgi verdi.

Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan Saracchi'nin son durumunu açıklayan Terim, "Saracchi henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum" dedi.

Terim sözlerini "Fenerbahçe maçı öncesi Radamel Falcao ve Florin Andone'yi biraz görmek istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Son Dakika | Fatih Terimden sakatlık açıklaması: Fenerbahçeye hazır olur

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