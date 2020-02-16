Son Dakika | Fatih Terim'den sakatlık açıklaması: "Fenerbahçe'ye hazır olur"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan oyuncularıyla ilgili bilgi verdi.

Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almayan Saracchi'nin son durumunu açıklayan Terim, "Saracchi henüz hazır değil fakat Fenerbahçe maçına hazır olur diye düşünüyorum" dedi.

Terim sözlerini "Fenerbahçe maçı öncesi Radamel Falcao ve Florin Andone'yi biraz görmek istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!