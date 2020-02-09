Son Dakika | Fatih Terim'den Radamel Falcao'nun sakatlığı hakkında açıklama!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun geri dönüş tarihi hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçın sakatlanan Radamel Falcao'nun durumu hakkında bilgi verdi.
Terim, "Falcao'nun Alanya maçında kulübede olmasını istiyoruz. Belki sonradan da sokabiliriz." şeklinde konuştu.
Tecrübeli teknik adam sözlerini "Henry de güçlenecek. Saracchi de iyi durumda. Maçın durumuna göre belki korumak için kenara alırız" ifadeleriyle tamamladı.
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