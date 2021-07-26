Son Dakika: Fatih Terim'den Ozan Kabak hamlesi! Bir engel de Fenerbahçe... Transfer Haberleri

Son Dakika... Galatasaray Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'un ardından imzalara devam edecek. Fatih Terim'in istediği 10 numara Morutan ile temaslar sürerken stoper için de yerli transferi yapılacak. Fatih Terim, eski öğrencisi Ozan Kabak'ı takımında görmek istiyor. Bir diğer alternatif ise başka bir milli oyuncu.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. PSV'den dört fark yedikten sonra KAP açıklamalarını peş peşe yapan sarı kırmızılılar şimdi de stoper transferi için operasyona başladı. Fatih Terim, Ozan Kabak'ı çok istiyor fakat bu transfer için Galatasaray'ın önünde engel var...

Transferde bombaları patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, orta saha için de bastırıyor.

Galatasaray, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8+6 kuralını dikkate alan Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan!

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor.

KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'yu bulan talebi söz konusu.

Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın oyuncu satışı yapmadan yüksek bonservis bedellerine çıkması zor gözüküyor.

GALATASARAY'A BİR RUMEN DAHA!

Galatasaray, Cicaldau'nun ardından Morutan'ın da peşine düştü. 22 yaşındaki Rumen oyuncu, orta saha ve sağ kanatta oynuyor.

Sürpriz bir hamleyle Cicaldau'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Romanya'dan bir başka oyuncu için de girişimlere başladı: Olimpiu Morutan…

Daha önce de sarı-kırmızılı takımın gündemine giren 22 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in onay verdiği ve Cimbom'un, FCSB Kulübü ile pazarlıklara başladığı öğrenildi.

YENİLER 30 TEMMUZ'DA LİSTEDE OLACAK!

Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u PSV rövanşında kullanamayacak olan Galatasaray, yoluna büyük olasılıkla UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.