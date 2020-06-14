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Haber Giriş: 14.06.2020 - 20:36,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Terim'den Mustafa Cengiz mesajı: 'Hiç merak etmesin!'

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Son Dakika | Fatih Terim'den Mustafa Cengiz mesajı: 'Hiç merak etmesin!'
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sağlık sorunları nedeniyle bir dizi tedavi görüp ameliyat olan başkan Mustafa Cengiz hakkında konuştu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Rizespor maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

90 günlük bir aradan sonra buradayız. Bıraktığımız duruma şöyle bir bakacak olursak, 9 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinde berabere kalmış, efektif oynayan bir Galatasaray var. 2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz

EN İYİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİNİ KAYBETTİK

O güne baktığımızda hiç eksiğimiz yoktu, birçok takımın çok eksiği vardı. Koronavirüs sonrasında en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Böyle bu işler. Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet'in de bu formayı çoğu zaman taşıdığını gördük. Milli Takım'a kadar yükselmiş bir oyuncu. Kıymetli, karakterli bir oyuncu Ahmet.

MUSTAFA CENGİZ MERAK ETMESİN

Başkanımız Mustafa Cengiz hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.

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