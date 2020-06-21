Son Dakika | Fatih Terim'den Gaziantep maç sonu isyan: 'En son ne zaman çalındı!'

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Maalesef 2 haftadır tatsız geçen maçlar. Oyuncular, hepimiz emek veriyoruz. İsteklerimiz, beklentilerimiz oluyor. Maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz

EN SON NE ZAMAN ÇALINDI BİLMİYORUM!

Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı, bilmiyorum.

Kalecimizin top elinde, Kenan ona doğru gidip tedirgin ediyor. O arada da Cüneyt Bey içeride o hareketi seyrediyor. Faul vardı, öteki yoktu, öyle şeylere denk geliyoruz ki, kulübün kınama açıklamalarının ötesine gitmek gerekiyor.

DÜNYADA ARTIK ÇALINMIYOR

Dünyada artık çalınmıyor bu. Türkiye'de en son 15-20 sene olmuştur. Bunları yaratmanın, futbolun dengesiyle oynamanın kimseye yararı olmaz. Galatasaray kaybeder, tebrik eder, kazanır, bunlar hiç önemli değil. Şampiyonluklar, başarılar gider gelir ama bunları nasıl düzelteceğiz?

15-20 SENE OLMUŞTUR

Sadece kulübün organlarından kınamanın çok ötesine geçmek gerekiyor. Belli ki en fazla bağıran haklı duruma geçiyor. Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattı? Dünyada çalınmıyor, Türkiye'de 15-20 sene olmuştur bu düdük için.

2 NAMUSLU ADAM...

Ne Rize maçında, ne bu maçta, ne sakatım için, ne cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil ki bizim sıkıntımızın kimlerden olduğu çok açık. 2 haftadır bize gereğini yaptılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede? 2 namuslu adam, hani nerede?