Son dakika: Fatih Terim'den Ankaragücü taraftarına mesaj! Çok istediler, başkan açıklama yaptı...

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Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu'ya görüntülü bir mesaj gönderdi.

Fatih Terim mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Gecekondu taraftarları... Ankaragücü'nün değişmez, önemli taraftarı Gecekondu'ya buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ankaragücü benim ilk kulübüm. Teknik direktörlük hayatımdaki yeri çok başka. Buradan hem Ankaragücü'nü hem Gecekondu taraftar grubunu tüm kalbimle selamlıyorum. Hepinize selamlar olsun."

ANKARAGÜCÜ TARAFTARI FATİH TERİM'İ İSTİYOR

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde taraftarlar takımın başında Fatih Terim'i görmek istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan deneyimli teknik direktöre 'Come to Ankaragücü' şeklinde binlerce mesaj gönderdi.

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ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Önceki gün Radyospor'da bir programa konuk olan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mustafa Dalcı hocamızın sözleşmesi devam ediyor. Hocamızla birlikteyiz. Fatih Terim iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fatih Hoca'yla ya da bir başka hocayla görüşmem olmadı. Hiçbir teknik direktör ile görüşmedim."

FATİH TERİM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ANKARAGÜCÜ'NDE BAŞLADI

Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim teknik direktörlük kariyerine Galatasaray'da başlamıştı. 20 Eylül 1987 ile 30 Haziran 2989 tarihleri arasında Başkent ekibinde görev yapan Terim toplamda 75 maça çıktı.

Ankaragücü maçında 30 galibiyet, 21 beraberik ve 24 mağlubiyet alan Fatih Terim, 1.48 puan ortalaması yakaladı.