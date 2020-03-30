Son Dakika | Fatih Terim taburcu edildi

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan Fatih Terim, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan deneyimli teknik adam, 14 gün süre boyunca tedbir amaçlı evde karantina altında kalacak.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Fatih Terim'in corona virüsü günlüğü

1. GÜN: 23 Mart 2020

Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



2. GÜN: 24 Mart 2020

Özel bir hastanede karantina altına alındı.



3. GÜN: 25 Mart 2020

"İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.



4. GÜN: 26 Mart 2020

Corona virüsü spor camiasından kaptığı iddia edildi.



5. GÜN: 27 Mart 2020

Kızı Buse Terim, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.



6. GÜN: 28 Mart 2020

Spor Arena'ya konuşan Rıza Çalımbay, öksürük şikayetinin bittiğini açıkladı.



7. GÜN: 29 Mart 2020

Öksürüğü tamamen geçen Fatih Terim'e yeni bir test yapıldı.



8. GÜN. 30 MART 2020

Hastaneden taburcu oldu.

İyi haberler arka arkaya geliyor

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğunu açıkladı.



Galatasarayda iyi haberler arka arkaya geliyor. Teknik direktör Fatih Terimin ardından başkan yardımcısı Yusuf Günay da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yusuf Günay, Fatih Terimin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından 24 Martta test yaptırmak için hastaneye gitmiş ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmıştı.



Günay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum" dedi.



Abdürrahim Albayrak'ın tedavisi sürüyor



Öte yandan 18 Mart’ta hastaneye yatan ve 13 gündür kontrol altında tutulan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Oğlu iyileştiğini açıklamıştı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, corona virüsten iyileştiğini açıkladı.

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.