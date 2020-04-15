Son dakika | Fatih Terim son yapılan Corona virüs test sonucunu açıkladı

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla alakalı bilgi veren Fatih Terim, kendisine yapılan son Corona virüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Terim'in açıklamaları şöyle:

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM"

"Merhabalar. Öncelikle herkesi çok özledim. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum. Sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa diliyorum ve sabır diliyorum."

"İLK DEFA NEGATİF"

Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi fakat bugüne şükürler olsun. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum.

"UYARILARI DİKKATE ALALIM"

"Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ancak hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız. Hayatta her şeyin yeri doluyor bir şekilde. Eksik veya tam doluyor ama doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. O yüzden lütfen kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları dikkate alalım."