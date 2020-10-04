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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim, Kasımpaşa maçında son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitti
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 20:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Terim, Kasımpaşa maçında son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitti

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Son Dakika | Fatih Terim, Kasımpaşa maçında son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitti
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Fatih Terim, maçın uzatma bölümünün bitmesine 4 dakika kala soyunma odasına gitti.

Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın uzatma bölümünün bitmesine 4 dakika kala soyunma odasına gitti. 

Dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Fatih Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın." şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.

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