Son Dakika | Fatih Terim, Kasımpaşa maçında son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitti
Fatih Terim, maçın uzatma bölümünün bitmesine 4 dakika kala soyunma odasına gitti.
Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın uzatma bölümünün bitmesine 4 dakika kala soyunma odasına gitti.
Dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Fatih Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın." şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.
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