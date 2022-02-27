Son Dakika: Fatih Terim için sürpriz milli takım iddiası! "Dünya Kupası'na katılacak bir ülke..."

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Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol isimli programda, Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

68 yaşındaki deneyimli teknik adama Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinin teklif yaptığını öne süren Sinan Engin, bahsi geçen takımın Arap ülkelerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.

Söz konusu teklifin çok cazip olduğunun altını çizen Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA KONUŞTULAR

Öte yandan Sinan Engin, canlı yayında Fatih Terim ile telefonda konuştu. Engin, Fatih Terim'e kariyeri boyunca kaç kupa kazandığını sordu.

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Sinan Engin'in, "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsur diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık veren Fatih Terim daha sonrasında ise "20'nin üzerinde biliyorum Sinan" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir röportaj vermeyen teknik direktör Fatih Terim, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına katılarak olaylı süreç sonrası ilk kez ortaya çıkmış oldu.

KATAR, HULL CITY, FIORENTINA, EVERTON VE LYON İDDİALARI

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in muhtemel yeni adresleri arasında Katar, Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon'un olduğu öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam hiçbir takımla anlaşma sağlamamıştı.

Son 11 yıldır izin yapmayan Fatih Terim'in bir süre dinlenme kararı aldığı ve takım çalıştırmayacağı kaydedilmişti.

BAŞKAN OLACAK MI?

Fatih Terim'in geleceği hakkındaki bir diğer senaryo ise Galatasaray başkanlığı.

Mart ayında Galatasaray'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi durumda sarı-kırmızılı camia seçime gidecek.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in Vadi İstanbul'da ofis açtığı ve seçim hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti. Fatih Terim’in listesinde Ahmet Yüce, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur, Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir, iş insanı Bahattin Demirbilek ve Ali Yüce gibi isimler yer alacağı iddia edilmişti.

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Ancak Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in Galatasaray başkan adaylığıyla ilgili herhangi bir karar ya da tasarrufta bulunmadığını söylemişti.