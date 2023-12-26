Son dakika: Fatih Terim geri dönüyor, anlaşmak üzere! Yeni rotası çok uzak değil...

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Son dakika haberleri: Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son olarak Stefan Kuntz'un ayrılığıyla birlikte A Milli Takım için anılan deneyimli çalıştırıcının adı, Montella'nın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmüştü.

20 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Fatih Terim'in yeni rotası Yunanistan olacak.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME





Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

ANLAŞMAYA VARMAK ÜZERE

70 yaşındaki teknik adamın Panathinaikos ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ve son prosedürlerin görüşüldüğü öğrenildi. Terim'in kısa süre içinde 'Komşu'ya giderek mukaveleyi imzalamasının beklendiği aktarıldı.

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KARİYERİNDEKİ 5. TAKIM OLACAK





Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atması halinde kariyerindeki beşinci farklı takımın başına geçmiş olacak.

ERGİN ATAMAN İLE AYNI TAKIMA...





İmzaların atılması halinde Ergin Ataman ile Fatih Terim, aynı Avrupa takımını çalıştırarak tarihe geçecek.



16 KUPASI VAR

Kariyeri boyunca 16 kupa kazanan Terim; 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

FATİH TERİM'İN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlüğe 1987 yılında Ankaragücü ile başlayan Fatih Terim, 1989 yılında Göztepe'nin başına geçti. Daha sonra sırasıyla 1990 yılında hem U21 takımının teknik direktörlüğünü hem de A Milli Takım'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Terim, 27 Ekim 1996'da A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

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Ay-Yıldızlılar'da 3 yıl görev yaptıktan sonra 1 Temmuz 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Terim, 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 tarihinde ise ilk kez yurtdışına çıktı ve Fiorentina ile sözleşme imzaladı.

Fiorentina'nın başında 28 maça çıkan Terim, 25 Şubat 2001'de görevinden ayrıldı. Sonrasında ise 2001/02 sezonunun başında Milan ile anlaşan tecrübeli teknik direktör, 2.08'lik puan ortalaması yakalamasına rağmen 5 Kasım 2001'de İtalyan devinden ayrıldı.

2002/03 sezonunun başında yeniden Galatasaray'a gelen Fatih Terim, 24 Mart 2004'te takımdan ayrıldı ve 17 Ağustos 2005 tarihinde A Milli Takım ile anlaştı.

20 Ekim 2009'da kırmızı - beyazlı ekiple yollarını ayıran Terim, 14 Temmuz 2011'de Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Sarı - kırmızılılarda geçirdiği 2 sezonun ardından yeniden bir ayrılık yaşayan Fatih Terim, 22 Ağustos 2013 tarihinde bir kez daha A Milli Takım'ın başına geçti. 4 yıl boyunca görevini sürdüren Fatih Terim, son olarak 22 Aralık 2017'de tekrar Galatasaray ile anlaşmıştı. 'İmparator' lakaplı hoca, 10 Ocak 2022'de Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından görevinden ayrılmıştı.

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