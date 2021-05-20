Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray için raporunu sunup öyle gitti! "5 bölgeye takviye şart"

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan ve her ne kadar başkan adayları kendisi ile devam etmek istediklerini beyan etse de yeni sözleşme konuşmak için gerel kurulu bekleme kararı alan Fatih Terim, kulübün sezon planlamasında geri kalmaması adına transfer raporunu hazırlayarak İstanbul’dan ayrıldı. Seçimli genel kurulu göz önüne alıp yeni yönetimin önünü açmak adına Florya’dan ayrılan tecrübeli teknik adam buna karşın giderken yine üzerine düşeni yapmış oldu.

Yedlin’in alternatifi kalmayacak

Tecrübeli teknik direktör, Florya’dan ayrılmadan önce sunduğu raporunda hem iç hem de dış transferde Galatasaray’ın acil ihtiyaç planını rapor etti. Fatih Terim’in hazırladığı rapora göre; Galatasaray’ın acilen 5 bölgeye takviye yapması gerekiyor. Başarılı teknik direktör, Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir’in ayrılacak olması nedeniyle öncelikli olarak sarı kırmızılı kulübün sol bek takviyesine ihtiyacı olduğunu belirtti. Terim raporda bununla beraber Linnes ile Şener’in de kontratlarının bitmesi sebebiyle Yedlin dışında alternatifi bulunmayan sağ beke de oyuncu transferi gerektiğine yer verdi.

Yerli bir stoper gerekiyor

Raporda ayrıca doğru kadro planlaması adına Galatasaray’ın yerli bir stoper takviyesi ile birlikte orta sahada ön libero pozisyonuna ve forvete transfer yapması gerektiğine dikkat çekti. Başarılı teknik adam raporunda özellikle iki ismin adını vererek söz konusu futbolcuların takımda tutulmasının gelecek sezon hedefleri için önemli olduğuna vurgu yaptığı belirtildi. Fatih Terim, devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ile Gedson Fernandes’in de sarı kırmızılı forma altında gelecek sezon daha önemli işlere imza atacağına inandığını ve bu iki futbolcunun da transferine çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

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