Son dakika: Fatih Terim, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez konuştu! 'Ne derbi, ne hakem ne de TFF...'

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Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve yenilgi sonrası açıklama yapamayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi ilk kez basının karşısına çıktı. Terim ile Feghouli, yarınki maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bu basın toplantısını izleyenlerin benden derbiyle ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini biliyorum. Derbi heyecanları, hakem hataları ve yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Büyük resme bakmamız lazım. Daha önce de defalarca söyledim. 100 yılı aşkın süredir birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz... Derbilerde, normal maçlarda, galibiyetler, mağlubiyetler... Dün olduğu gibi yarın da bunlar devam edecek. Bu doğal bir süreç ama açıkçası Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Lazio'nun galibiyeti dışındaki her sonucun kendisini lider şekilde gruptan çıkaracağı durumda bu tip şeylerle uğraşacak vaktimiz yok. Onlar için daha sonra ço zamanımız olur. Marsilya maçının öneminin önüne herhangi bir şey geçirmek istemiyorum.

"BU MAÇIN TELAFİSİ YOK, DERBİNİN VAR"

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Galatasaray ile Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakip, bizim için çok önemli. Önemini biliyoruz ama hangisi önemli derseniz Marsilya maçı bizim için daha önemli. Bu maçın telafisi yok, derbinin telafisi var. Çok güçlü bir derbi oynamışız, 10'larca pozisyona girip galibiyeti alamamışız. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli. Biz böyle maçları çok oynadık. Hele ben 100'lerce maç oynamışım, maç kazanmışım, Allah'a şükür az mağlubiyet almışım. Yaşadığım şampiyonluklardan daha az sayıda ligi alt sırada bitirmişim.

"OYUNCULARIMA KIZIYORUM AMA YAPTIKLARI HATALARIN SORUMLULUĞU BENİM"

Sayın başkanın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde, muhakkak ki şampiyon olmak isteriz ki çok çabuk unutuldu 1 golle şampiyonluğu kaçırmamız. Bir plan, proje uygulamaya çalıştığımız bu dönemde bir tane daha şampiyonluk yaşamaktan daha önemli bir görevim ve düşüncem var benim. Federasyonda görev yaparken de uzunca bir açıklama yapıp proje duyurmuştum. Bugün de kulübümüzün kurtulması için çalışıyoruz. Başkanımızın vizyonu nda beni bütün birikimimle çalışma konusunda motive etmiştir. Genç, yetenekli, maliyeti düşük, uzun süre çalışabileceğimiz, gelişmeye açık oyuncuların yanına onlara destek olabilecek tecrübeli oyuncularda bir kadro kurduk. Evet oyuncularım bazen hata yapıyor ama her geçen gün daha iyi olacaklar. Pozisyon bulmada başarılıyız ama gol vuruşlarında değiliz. Daha çok gençler, onlara güveniyorum. Evet kızıyorum. En az gol pozisyonu veren, en fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız. Bu istatistiği onlarla da paylaştım. Gol beklentimiz de çok yüksek. Onlar da üzülüyor, ben de üzülüyorum. Onların potansiyellerinin farkındayım. Bunu göstermelerini istiyorum ve bekliyorum. Şunu unutmayın ki onlar benim evladım. Yaptıkları bütün hataların sorumluluğunu ben alıyorum. Bu ekonomik zorlukta kulübümüzün yol alabilmesi için en önemli silahlarımız bu çocuklar.

"DERBİ SONRASI SÜREÇLE İLGİLİ BEN KONUŞMAYACAĞIM! BAŞKANIMIZ..."

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Marsilya maçının önüne ne federasyon, ne ceza, ne başka bir şey,in geçmesini istemiyorum. Konuşacak zamanımız olur. Ne yaşananlar, ne sebep olanlar, ne federasyonla ilgili konuşmayacağım. Bu süreci başkanımız götürüyor ve ben kendisine güveniyorum.

"MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİNİ ALMA NİYETİNDEYİZ"

Diagne de Mostafa da Halil de bizim gol beklediğimiz oyuncular. Atmaya başlarlarsa devamı gelecek diye düşünüyorum. Mostafa kararı için daha zamanımız var. Niyetimiz, onunla devam etmek yönünde.

"LİDER ÇIKARSAN ÖNEMLİ RAKİPLERİ ATLIYORUZ"

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Marsilya zor bir rakip. Sert geçecek bir maç olacağını söyleyebilirim. Kura çekimi öncesi bu kupanın favorilerinden biri olarak gösterilen Marsilya ile oynayacağız. Dikkat etmemiz gerek çünkü berabere kalırsak, Lokomotiv de Lazio'yu yenerse yine gidiyoruz. Biz, bu gruptan birinci gidersek çok önemli rakipleri atlıyoruz ve direkt olarak Mart'taki son 16 turunda oynuyoruz. Ocak ayı için düşüncelerimizi de uygulayıp o dönemde daha farklı bir tarzda çıkalım istiyoruz.

"GİDENLER BİZİM MANEVİ ELÇİMİZDİR"

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Barış, Kerem, Taylan, Halil, Berkan, Morutan, Cicaldau, Nelsson milli takıma gitti. Demek ki Galatasaray'a transfer, düzenli şans, milli takım ve daha sonra Avrupa yolu diye ilerliyor. Galatasaray'da oynamak esas olandır ama gidenler de bizim manevi elçilerimiz.

"BU KULÜBÜN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞU OYUNCULARA SÜREKLİ HATIRLATILIYOR"

Oyuncularıma kaçan pozisyonları izlettiğimde üzülüyorlar. Ama üzülmelerini de istedim. Bu kulübün ne kadar büyük olduğu onlara sürekli hatırlatılıyor. Bunun altından kalkmak çok kolay değil ama bu problemleri çözüp onları mutlu etmeye çalışıyoruz.

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"SEYİRCİMİZİN DERBİ SONRASI YAPTIĞI ÇOK DOĞRUDUR"

Kaybederken de alkışlanan bir takım mottomuz var. Galatasaray, bu zaten. Zaten bu şu demek olur; taraftarımız maçın analizini yapmış demektir. İyi oynayanı alkışlamak. Eğer taraftar bunu Fenerbahçe maçında yapıyorsa her maçta yapacak demektir. Çok güzel bir jest. Taraftarın bu desteğine her zaman ihtiyacımız var. Hepsine teşekkür ediyorum.

FEGHOULI: "DERBİYİ KAZANMAMIZ GEREKİRDİ"

Sofiane Feghouli'nin açıklamaları şu şekilde:

Sistem aynı ama oyuncular değişiyor. Bu şekilde olunca takımın adapte olması zaman alıyor. Yine de takım olarak fena değiliz. Avrupa Ligi'nde iyi durumdayız,i ligde de iyi olacağız. Galatasaray'da olmaktan, takım arkadaşlarımdan ve hocamdan çok memnunum. Daha iyi günler göreceğiz. Fenerbahçe maçının analizini yaptıki çıkardığımız sonuç maçı kazanmamız gerektiğiydi. Arkadaşlarımızla konuştuğumda yarınki maçı kazanmak için motivasyonumuzun yüksek olduğunu gördüm. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

"10 DERBİ OYNASAK 9'UNU BİZ KAZANIRDIK"

Takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. 3 günde 1 maç oynamak kolay değil. Buna alışmaya çalışan yeni oyuncularımız da var. Geçmişte son günde şampiyonluk kazandık. Lig uzun, biten bir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'nde ise asıl hedefimiz yarınki maç. Bunu kazanıp tur atlamak ve ilerlemek. Derbi özelinde beni rahatsız eden bir şey olmadı. Çok fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Bu maç 10 kez oynansa 9'unu kazanırdık belki de. Futbol bu. Önümüze bakmalıyız, en yakında da Marsilya maçı var. Bu maçı kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz.