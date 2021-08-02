Son Dakika: Fatih Terim, Felipe Melo'yu açıkladı! İşte Brezilyalı futbolcunun Türkiye kariyeri...

Spor Arena Detay - Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, takımın genel durumu ve transfer planlaması hakkında önemli açıklamalar yaparken sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'ndaki PSV yenilgisi sonrasında transferde atağa kalkan sarı kırmızılılar, art arda yeni oyuncuları kadrosuna kattı.

Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Yılmaz ile transferi açan Galatasaray, son olarak Cicaldau, Sacha Boey, Aanholt ve Berkan Kutlu'yu takıma katarak transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme tanıdık bir isim geldi.

SÜRPRİZ İSİM MELO...

Sarı kırmızılı takımın Teknik Patronu Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya gelirken eski öğrencisi Felipe Melo'yu gündeme getirerek transferde sürpriz bir çıkış yaptı.

"ALO MELO GEL! DİYEBİLİRİZ"

Brezilya ekiplerinden Palmeiras'la olan sözleşmesi sona eren Felipe Melo hakkında övgü dolu sözler sarf eden deneyimli teknik adam, "Felipe Melo özel bir oyuncu ve karakterdi. Sahanın içindeki eylemleri, futbolunu bir kenara bırakacak olursak; ailesi, dini inancı ve futboldan başka hiçbir tercihi olmayan bir adamdı. Burada çok mutlu oldu. Bazen konuşuyoruz, 'Hazırım' diyor [Gülerek]. Hep hazır. 38 yaşında. Bazen bazılarının yaşı yok. Melo da onlardan biri esasında. Hiçbir şey belli olmaz. “Hoca hazırım” diyor. O dönemki tartışmaları da doğru yönettiğimiz düşünüyorum. Kadro dışı bırakıp sonra tekrar alarak, tuzaklara gelmeyerek. Müthiş hizmet etti. Çok iyi bir futbolcu ve iyi bir Galatasaraylı. Bizde oynayan oyuncuların bizi dışarıda elçi gibi temsil etmesi önemli… Başkanla da konuştuk, 'Acaba oyuncularımıza bu tür onursal kart gibi bir şey atfedebilir miyiz' diye. Dışarıda söyledikleri çok kıymetli. “Alo Melo gel” de diyebiliriz. Bir uçakla burada olur." olmaz diyerek transfere açık kapı bıraktı.

GALATASARAY'LA 154 MAÇ

Sarı kırmızılı formayı ilk kez 2011 yılında giyen Melo, Fatih Terim yönetiminde büyük başarılar yaşadı. 2016 yılına kadar giydiği Galatasaray formasıyla toplamda 154 maça çıkan yıldız orta saha, 18 gol atıp 12 de gol pası verirken kazanılan kupalarda büyük pay sahibi oldu.

7 KUPA SEVİNCİ

Galatasaray forması altında 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşayan Melo, başarılı performansının yanında saha içi kavgaları ve rakip takım taraftarlarıyla girdiği diyaloglarla da çok konuşuldu.

VUKUATLARIYLA DAMGA VURDU

Hırslı yapısı ve mücadeleci ruhuyla sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Melo, yaşadığı kavgalar ve aldığı cezalarla da gündemi bir hayli meşgul ederken Brezilyalı yıldızın vukuatlarını sizler için derledik...

1-RAKİBİNE KAFA ATTI

Sarı kırmızılı takımla ilk maçına İstanbul BB karşısında çıkan Melo, rakibine kafa attı. Ancak hakem pozisyonu görmediği için kırmızı karttan kurtuldu.

2-TRİBÜNLERİ ÇILDIRTTI

Galatasaray’la ilk derbi maçına İnönü Stadı’nda çıkan Melo, bu maçtan sonra tribünlere yaptığı hareketle uzun süre konuşuldu. Brezilyalı futbolcu bu hareketin ardından 1 maç ceza aldı.

3-TARAFTARLARA FORMAYI GÖSTERİNCE OLANLAR OLDU

Melo, yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan olaylı derbinin sorumlularından biri olmayı başardı. Maçın 90.dakikasında kırmızı kart görmesine rağmen tribünlere doğru formasını gösterince olayların fitilini ateşledi. Bu hareket sonrası oldukça sinirlenen bazı taraftarlar sahaya inerken çıkan olayların ardından karşılaşma tatil edildi.

4-TAKIM ARKADAŞINI DÖVDÜ

Melo, Fatih Terim döneminde yine çok konuşulacak bir olaya imzasını attı. Arkadaşı Riera ile kavga eden Melo, Terim tarafından antrenmandan kovuldu. Bununla da yetinmeyen Melo, Riera’yı soyunma odasına kilitleyip dövdü.

5-RAKİBİNE TÜKÜRÜNCE 4 MAÇ CEZA ALDI

Beşiktaş’la oynadıkları lig maçında Oğuzhan Özyakup’a tüküren Melo, hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Derbinin ardından Disiplin Kurulu, Brezilyalı futbolcuya bu hareketinden dolayı 4 maç ceza verdi.

6-KADIKÖY'DE PİTBULL SEVİNCİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak 2011-2012 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu kutlamalara damgasını vuran isim yine Melo oldu. Brezilyalı futbolcu "Pitbull" taklidi yaparak sevinince tepkileri de beraberinde getirdi.

7-BELÖZOĞLU'NA DİL ÇIKARDI

Fenerbahçe ile TT Arena’da oynanan maçta Emre Belözoğlu, Melo’ya yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Ancak Melo rakibine önce “dışarı” şeklinde bir işaret yaparken ardından da dil çıkararak tansiyonu oldukça yükseltti.

8-LAS VEGAS’TA BİLE VUKUAT

Melo’nun vukuatları sadece saha içinde kalmadı. Las Vegas’ta kendisine şaka yollu takılmak isteyen Fenerbahçe taraftarlarına önce küfreden Melo, ardından onlara saldırarak kavga etti.

9-SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL

Melo’nun vukuatları oldukça eskiye dayanıyor. Juventus forması giydiği dönemde de pek çok olaya müdahil olan Melo; Gattuso, Balotelli, Giovinco ve Robben gibi isimlerle de polemiğe girdi.

10- RAKİBİNE DİRSEK ATTI

Corinthians ile Palmeiras'ın karşılaştığı zorlu maçta rahat durmayan Melo, rakibine dirsek atınca kırmızı kart gördü.