Son dakika! Fatih Terim açıkladı! Muslera ve Andone'nin durumu...

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Maalesef Emre Akbaba gibi, aynı yerden Muslera'nın ayağı kırık. Andone'nin de bağları kopuk. Özellikle Muslera, Andone ile berabere çok önemli bir kayıp. Bu kuralın en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera. İkisi de sezonu kapattı. Daha uzun da olacak sakatlıkları."

"ÇEK ARTIK BAYRAĞINI"

"Kural 'Devam' diyor ama 1,5 metre iki oyuncu bariz ofsayt. Çek artık ama bayrağı, başka yerlerde çektiğin gibi... Kural oynat diyor ama nereye kadar, ayağı kırılıncaya kadar mı?"

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

"Penaltı olur mu, olmaz mı otoriteler değerlendirecektir. Rizespor daha iyi oynadı ama bu bazı şeyleri değiştirmez. verilen, verilmeyen... Bazı şeyler tesadüf ya da şanssızlık diyin ama yaşanmasını istemediğimiz şeyler, çok üzgünüz. 3 puan değil 4 oyuncu kaybettik."

"PES ETMEYECEĞİZ"

"Pandemi döneminde zihin olarak da beyin olarak da kötüye gitmişiz. Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz elimizden geleni yapacağız. Beklemediğimiz bir puan kazası. Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz."

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