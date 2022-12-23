Son Dakika: Fatih Terim açıkladı: 'Doğru proje olursa, bazı şeyleri düşünüyorum'

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Son olarak Galatasaray'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür Monaco'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor

MİLAT DENEBİLİR

UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı.

15-20. GÜNÜNDE DE TEKLİF ALDIM

Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii

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DOĞRU PROJE OLURSA DÜŞÜNÜYORUM

Doğru proje olursa, bazı şeyleri düşünüyorum. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz.

DOĞRU DEĞİŞİMLER İYİ GELİR

Şimdiki nesil çok daha başka. Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiçbir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Değişimin bizden kaçması mümkün değil. Doğru değişimler hem insana hem de yaptığınız işe iyi gelir. Değişmeyen tek şey ön yargılı olmamaktır. Katar'daki Dünya Kupası bunu çıkardı ortaya. Çok güzel bir futbol havası vardı.

DÜNYA BUNU TARTIŞACAKTIR

Dünya Kupası için bundan sonra da Kasım-Aralık döneminin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka tartışılmalı. Burada mecburiyetten koyuldu. Ben inanıyorum ki Dünya bunu tartışacaktır.

MESSI HAYRANIYIM

Ben ciddi anlamda Messi hayranıyım. Ve ya çok beğenen biriyim. Bunu daha önce de söylemiştim. Diğer bütün büyük oyuncular, hakikaten büyük oyuncular. Ancak Lionel Messi'nin sahada istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok.

DÜNYA KUPASI'NI ALMASA...

Arjantin Messi'ye odaklı bir oyun tarzı benimsemek zorundaydı zaten. Bana göre turnuvanın en iyi orta sahası da onlardaydı. Dünya da bir tuhaf. Adamın kariyerine baktığınızda kazanmadığı hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nı almasa biz bu adamı bir yere koymayacak mıyız? Messi sahada çok lider... Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Çok yönlendiriyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz.

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BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ

Ben bitti demeden bitmez. Benim yerime fikir belirtenler var ama bitmez. Benim hayatım futbol. En iyi yaptığım iş olarak bunu biliyorum. Yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes de ne yapacağımızı anlar