Son Dakika: Fatih Tekke ile yollar ayrıldı! Adres Kasımpaşa mı?
İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tekke'nin yeni adresinin Kasımpaşa olabileceği iddia ediliyor...
İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıklarken duyuruda "Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Fatih Tekke'nin adın Kasımpaşa ile de anılıyor. İstanbulspor ile son 3 maçı kazanamayan teknik direktör Fatih Tekke'nin istifaya hazırlandığı ve Kasımpaşa ile görüştüğü iddia ediliyordu.
Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 23, 2021
Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke pic.twitter.com/ZtlcZlk7B1
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