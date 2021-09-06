Son Dakika: Fatih Karagümrük'ten Sinan Gümüş açıklaması! "Görüşmeye bile getiremedik"

Serie A'ya yeni yükselen Salernitana'ya imza atan Franck Ribery'nin transferini beceremediklerini söyleyen Hurma, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'le ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

Bonservisi elinde olan ve İtalyan ekibine imza atan Ribery'i takıma katamamalarına rağmen kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Maalesef Ribery transferini beceremedik, arzu ettiğimiz seviyede bitmedi fakat buna rağmen kaliteli bir takımımız var" diye konuştu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan için kulüple anlaştıklarını ancak oyuncuyla görüşemediklerini kaydeden Hurma, "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaşmamız oldu ama Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik." dedi.