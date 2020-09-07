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Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük'ten bir transfer daha! Eric Lichaj...

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Son Dakika | Fatih Karagümrük'ten bir transfer daha! Eric Lichaj...
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Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Polonya asıllı ABD'li sağ bek Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Eric Lichaj’ı kadrosuna kattı! Kariyerine ülkesi ABD’de başlayan Lichaj, 19 yaşında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’ya transfer oldu. Kariyerinin geri kalanını İngiltere’de geçiren 31 yaşındaki defans oyuncusu, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest gibi köklü kulüplerde görev yaptı. İngiltere’de hem Premier Lig hem de Championship’te forma giyen Lichaj, ABD Milli Takımı’nda 12 maça çıktı.

2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Eric Lichaj’a Karagümrük’te başarılar dileriz.

Son Dakika | Fatih Karagümrükten bir transfer daha Eric Lichaj...

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