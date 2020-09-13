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Haber Giriş: 13.09.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük'ten Badou Ndiaye bombası!

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşma aşamasına geldi.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen Senegalli futbolcu Badou N'Diaye ile anlaşma aşamasına geldi.

Cim Bom'un eski oyuncusu için geçen hafta Fatih Terim'in transferini onayladığı ve Ndiaye'nin de Sarı Kırmızılılar'a 'Evet' dediği belirtilmişti. (Fanatik)

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