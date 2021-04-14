Son dakika: Fatih Karagümrük'te koronavirüs depremi! 6 pozitif vaka daha...
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, son günlerde yapılan testlerde 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Takımımıza son günlerde yapılan Covid-19 testleri neticesinde bazı futbolcularımızda pozitif sonuç aldığımızı değerli kamuoyu ile paylaşmak istedik.
Futbolcularımız ve testlerinin pozitif çıktığı günler şu şekildedir:
Alpaslan Erdem: 8 Nisan
Lucas Castro: 9 Nisan
Gaston Campi: 11 Nisan
Bertolacci: 12 Nisan
Zukanovic: 12 Nisan
Efe Tatlı: 12 Nisan
DAHA ÖNCEDEN 2 POZİTİF DAHA VARDI
Süper Lig'de geçen hafta(10 Nisan'da) Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Biglia ve Borini de koronavirüse testleri pozitif çıktığı için forma giyememişti. 8 ve 9 Nisan'da pozitif sonuç veren Alpaslan Erdem ve Castro, Karagümrük'ün Galatasaray kadrosunda yer almamıştı.
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