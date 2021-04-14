MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Fatih Karagümrük'te koronavirüs depremi! 6 pozitif vaka daha...
GeriFutbol Son dakika: Fatih Karagümrük'te koronavirüs depremi! 6 pozitif vaka daha...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fatih Karagümrük'te koronavirüs depremi! 6 pozitif vaka daha...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Fatih Karagümrük'te koronavirüs depremi! 6 pozitif vaka daha...

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, son günlerde yapılan testlerde 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımıza son günlerde yapılan Covid-19 testleri neticesinde bazı futbolcularımızda pozitif sonuç aldığımızı değerli kamuoyu ile paylaşmak istedik.

Futbolcularımız ve testlerinin pozitif çıktığı günler şu şekildedir:

Alpaslan Erdem: 8 Nisan
Lucas Castro: 9 Nisan
Gaston Campi: 11 Nisan
Bertolacci: 12 Nisan
Zukanovic: 12 Nisan
Efe Tatlı: 12 Nisan

DAHA ÖNCEDEN 2 POZİTİF DAHA VARDI

Süper Lig'de geçen hafta(10 Nisan'da) Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Biglia ve Borini de koronavirüse testleri pozitif çıktığı için forma giyememişti. 8 ve 9 Nisan'da pozitif sonuç veren Alpaslan Erdem ve Castro, Karagümrük'ün Galatasaray kadrosunda yer almamıştı.

Son dakika: Fatih Karagümrükte koronavirüs depremi 6 pozitif vaka daha...

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi