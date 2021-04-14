Son dakika: Fatih Karagümrük'te koronavirüs depremi! 6 pozitif vaka daha...

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımıza son günlerde yapılan Covid-19 testleri neticesinde bazı futbolcularımızda pozitif sonuç aldığımızı değerli kamuoyu ile paylaşmak istedik.

Futbolcularımız ve testlerinin pozitif çıktığı günler şu şekildedir:

Alpaslan Erdem: 8 Nisan

Lucas Castro: 9 Nisan

Gaston Campi: 11 Nisan

Bertolacci: 12 Nisan

Zukanovic: 12 Nisan

Efe Tatlı: 12 Nisan

DAHA ÖNCEDEN 2 POZİTİF DAHA VARDI

Süper Lig'de geçen hafta(10 Nisan'da) Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Biglia ve Borini de koronavirüse testleri pozitif çıktığı için forma giyememişti. 8 ve 9 Nisan'da pozitif sonuç veren Alpaslan Erdem ve Castro, Karagümrük'ün Galatasaray kadrosunda yer almamıştı.

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