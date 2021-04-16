Son dakika: Fatih Karagümrük'te Koray Altınay koronavirüse yakalandı! Sayı 9 oldu...
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, futbolcu Koray Altınay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
15.04.2021 tarihinde takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcumuz Koray Altınay’ın test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
SON 9 GÜNDE 9. POZİTİF VAKA
Fatih Karagümrük, daha önce 7 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
İşte testi pozitif çıkan futbolcular ve pozitif çıktıkları günler
Fabio Borini: 8 Nisan
Lucas Biglia: 8 Nisan
Alpaslan Erdem: 8 Nisan
Lucas Castro: 9 Nisan
Gaston Campi: 11 Nisan
Bertolacci: 12 Nisan
Zukanovic: 12 Nisan
Efe Tatlı: 12 Nisan
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