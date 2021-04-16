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GeriFutbol Son dakika: Fatih Karagümrük'te Koray Altınay koronavirüse yakalandı! Sayı 9 oldu...
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fatih Karagümrük'te Koray Altınay koronavirüse yakalandı! Sayı 9 oldu...

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Son dakika: Fatih Karagümrük'te Koray Altınay koronavirüse yakalandı! Sayı 9 oldu...

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, futbolcu Koray Altınay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

15.04.2021 tarihinde takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcumuz Koray Altınay’ın test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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SON 9 GÜNDE 9. POZİTİF VAKA

Fatih Karagümrük, daha önce 7 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

İşte testi pozitif çıkan futbolcular ve pozitif çıktıkları günler

Fabio Borini: 8 Nisan
Lucas Biglia: 8 Nisan
Alpaslan Erdem: 8 Nisan
Lucas Castro: 9 Nisan
Gaston Campi: 11 Nisan
Bertolacci: 12 Nisan
Zukanovic: 12 Nisan
Efe Tatlı: 12 Nisan

Son dakika: Fatih Karagümrükte Koray Altınay koronavirüse yakalandı Sayı 9 oldu...

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