Son Dakika: Fatih Karagümrük'te iki futbolcu daha pozitif! Sayı 10'a yükseldi...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ve Artur Sobiech'in test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ve Artur Sobiech'in test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Açıklanan yeni vakaların ardından İstanbul temsilcisinde testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bilgilendirme
20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...