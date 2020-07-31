Son Dakika | Fatih Karagümrük'te Darri'den transfer ve Fenerbahçe yanıtı!
Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te adı Fenerbahçe ile geçen Darri, maç sonunda transfer sorusuna yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Darri, Süper Lig'e yükseldikleri Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.
Brahim Darri, "Fenerbahçe'ye gidecek misin?" sorusuna "Şu anda anons edebileceğim tek şey var, ben Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor" şeklinde yanıt verdi.
Darri, Karagümrük formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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