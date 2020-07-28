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Haber Giriş: 28.07.2020 - 21:48,Son Güncelleme:

Son dakika | Fatih Karagümrüklü Brahim Darri, Fenerbahçe'de

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Son dakika | Fatih Karagümrüklü Brahim Darri, Fenerbahçe'de
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi 1 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Darri, sezonluk 600 bin euro kazanacak.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı Lacivertli ekip, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek.

"DARRI İÇİN FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. (Fanatik)

Son dakika | Fatih Karagümrüklü Brahim Darri, Fenerbahçede

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