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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladı
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Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladı

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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'in flaş takımlarından Fatih Karagümrük kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı siyahlı ekip bir transfer de Trabzonspor'dan yaptı. TRT Spor'un haberine göre Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Öte yandan Karagümrük'te mevcut stoperlerden Fatih Kuruçuk'un ismi İstanbul takımlarıyla anılıyordu.

Göztepe 1-1 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller
Göztepe 1-1 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller
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