Son Dakika: Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi! Bandırmaspor finali uzatmalarda kaybetti

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Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi uzatmalarda 3-1'lik skorla kazanan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.

BANDIRMASPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada Hikmet'ten geldi ve Bandırmaspor öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

GERİ DÖNDÜ

Fatih Karagümrük, 46. dakikada Wesley ile skoru eşitlemeyi bildi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca uzatma devrelerine geçildi.

İstanbul ekibi, 91. dakikada Atakan ve 105. dakikada Ahmet Sivri'nin kaydettiği gollerle Süper Lig biletini aldı.

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Böylece Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük oldu.

🥹 Fatih Karagümrüklü oyuncular, Süper Lig sevincini gözyaşlarıyla kutluyorpic.twitter.com/0T3k9Q8z2k — Spor Arena (@sporarena) May 29, 2025

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Çağatay Kurukalıp’ın ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada kaleye uzak noktadan serbest vuruş kullanan Hikmet Çiftçi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

46. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Atınç Nukan’dan seken topla buluşan Wesley meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada Mexer’in kaleye uzak noktadan yaptığı sert vuruşta top az farkla auta çıktı.

91. dakikada Çağtay Kurukalıp’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Atakan Çankaya kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

102. dakikada Ahmet’in kaleye uzak noktadan yaptığı vuruşta kaleci Akın gole izin vermedi.

105. dakikada Ahmet Sivri’nin ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta top direğe de çarparak ağlara gitti. 3-1.

117. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Talha’nın vuruşunda top üst direkten geri döndü.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Bekleviç, Djilobodji, Y. E. Demir, Camacho, Moraes, Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Ülvan, Çağtay Kurukalıp, A. Çankaya

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony.