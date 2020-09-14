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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 14.09.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı!

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Son Dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı!
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Süper lig ekibi Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Hurma, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye için girişimde bulunduklarını ancak kulübü Stoke City ile anlaşamadıklarını dile getirdi.

Lucas Biglia, Avrupa kariyerinde Anderlecht, Milan ve Lazio'da forma giydi.

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