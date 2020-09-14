Son Dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Biglia transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.



Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Hurma, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye için girişimde bulunduklarını ancak kulübü Stoke City ile anlaşamadıklarını dile getirdi.

Lucas Biglia, Avrupa kariyerinde Anderlecht, Milan ve Lazio'da forma giydi.