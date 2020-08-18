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Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı iddiası! İlk bilgiye göre.. | Transfer Haberleri

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 Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Spor Arena'nın ulaştığı ilk bilgiye göre; Karagümrük cephesi böyle bir girişim olmadığını ifade etti.

beIN Sports'un haberine göre; Başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Fatih Karagümrük'ün, İngiliz kaleci Jose Hart ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

Transfer dönemlerinde Türk takımlarının gündemine gelen ünlü kalecinin yeni adresinin Fatih Karagümrük olacağı iddia edildi

Spor Arena'nın ulaştığı ilk bilgiye göre; Karagümrük cephesinin böyle bir transfer girişimi yok.

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı iddiası İlk bilgiye göre.. | Transfer Haberleri

 

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaştı iddiası İlk bilgiye göre.. | Transfer Haberleri

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