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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadrosuna kattı!
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Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadrosuna kattı!

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Son Dakika | Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadrosuna kattı!
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Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük'ün Emre Çolak'ı transfer ettiği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Fatih Karagümrük, son olarak Deportivo forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Fatih Karagümrük son olarak Fabio Borini transferini açıklamıştı.

Emre Çolak, Galatasaray altyapısında yetişmiş Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra ve İspanya ekibi Deportivo ile Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da oynamıştı.

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Emre Çolakı kadrosuna kattı

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