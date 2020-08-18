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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart olmadı, İtalya Milli Takımı'nda oynamış bir kaleci alıyoruz
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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart olmadı, İtalya Milli Takımı'nda oynamış bir kaleci alıyoruz

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Son Dakika | Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart olmadı, İtalya Milli Takımı'nda oynamış bir kaleci alıyoruz
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Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları hız kazandı. İstanbul ekibi, Joe Hart transferi için yaptığı görüşmelerde olumsuz sonuç alınca çıtayı düşürmedi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Serie A'dan ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz, yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleciyi transfer edeceğiz. " dedi.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Joe Hart ile görüşmeler yaptıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

Hurma, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Hart ile görüştük ama olmadı. Serie A'dan ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz, yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleciyi transfer edeceğiz. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleci alıyoruz." şeklinde konuştu.

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