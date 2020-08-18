Son Dakika | Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Joe Hart olmadı, İtalya Milli Takımı'nda oynamış bir kaleci alıyoruz

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Joe Hart ile görüşmeler yaptıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

Hurma, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Hart ile görüştük ama olmadı. Serie A'dan ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz, yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleciyi transfer edeceğiz. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleci alıyoruz." şeklinde konuştu.