Son Dakika | Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma açıkladı! Galatasaray maçında...

TRT Spor'a konuşan Süleyman Hurma, şu sözleri kullandı;

Karagümrük - Galatasaray maçı, Türk futbolu adına önemli bir maç. Biraz nostalji gibi bir maç. Galatasaray maçında sakatlıklar ve cezalılardan dolayı 7 futbolcumuzdan yararlanamayacağız

'GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KIRMIZI KARTLAR...'

Oyuncularım kart görmemeliydi, onları zaten uyardım. Badou yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. İçtiği küçük su şişesini yere fırlattı. Maçta olabilir bu şeyler. Bu yüzden kırmızı kart gördü. Atıldılar, atıldıkları gibi kalmayıp bir de rapor edildiler. Zaten pandemi var, kulüpler zorda. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha hoş görülü olmalarını bekliyoruz.

'ANLAŞTIĞIMIZ AMA AÇIKLAMADIĞIMIZ OYUNCULAR VAR'

Biz yeni bir takımız, birçok oyuncu transfer ettik. Borini dünya çapında bir oyuncu, önemli yerlerde oynadı. Emre'nin de çıkışa ihtiyacı var. Emre ile sezon sonunda tekrar anlaşacağız diye söz verdik birbirimize. Anlaştığımız oyuncular var, yüksek seviyede kaliteli futbolcular bunlar. Şu anda oynadıkları için söyleyemiyorum isimlerini.

'YAPTIĞIMIZ TRANSFERLER ÖNEMLİYDİ'

Ben normalde tanınmayan futbolcuları transfer edip parlatmaya çalışırdım. Ama bu sene değişti bu. Pandemi nedeniyle de biraz bunu yapmak zorunda kaldık. O yüzden daha tanınmış isimleri kadromuza kattık. Yaptığımız transferlerin marka değerini de arttırıyor. Viviano'nun gelmesi Biglia'nın gelmesine sebep oldu, Biglia'nın gelmesi başkasının gelmesine sebep oldu. Bu açıdan da çok önemliydi. Yeni oyuncular marka değerimizi arttırdı.

'AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDEYİZ'

Böyle gidersek Türk futbolunun Azerbaycan, Makedonya'nın bile altına ineceğini söylemiştim. Oraya doğru da gidiyor. Çok şeyi değiştirmemiz lazım. Türkiye'de şu an 90'lı yılların futbolu oynanıyor. Avrupa'nın 10-15 sene gerisindeyiz. Yönetim olarak zaten çok daha gerideyiz. Çok şeyin değişmesi gerekiyor ama kısa sürede bu mümkün gözükmüyor.

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