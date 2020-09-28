Son Dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı.
Fatih Karagümrük, Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferini açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük, Senegalli oyuncu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de bulunan Badou Ndiaye'yi bir yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giymişti.
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