MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.09.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı.

Fatih Karagümrük, Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferini açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük, Senegalli oyuncu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de bulunan Badou Ndiaye'yi bir yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giymişti.

Son Dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini açıkladı

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle