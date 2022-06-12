Son Dakika: VavaCars Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu resmen açıkladı

Haberin Devamı

Vavacars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama;

Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı.

Andrea Pirlo’nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır.

Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo’ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

MONTELLA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Adana Demirspor’un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda adı Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varan Pirlo’ya, “Türkiye, yeniden doğmak için bir sıçrama tahtası. Bu yüzden Andrea Pirlo’ya ‘Sen de gel’ diyorum. Pirlo’nun gelmesini çok isterim. Türkiye liginin seviyesi iyi. Burada da sonucu küçük detaylar belirliyor ve biz İtalyan antrenörler buranın daha da büyümesine yardımcı olabiliriz." sözleriyle Türkiye'ye gelmesi çağrısında bulunmuştu.