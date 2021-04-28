Son dakika: Fatih Altaylı'nın Galatasaray'la ilişiği resmen kesildi

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde...

"Kulübümüzün 6767 sicil numaralı üyesi Fatih Altaylı’nın 17.08.2020 ve 24.08.2020 tarihlerinde Bloomberg HT TV kanalında yayınlanan Spor Saati programında sarf ettiği sözlerin, Kulübümüze ve Kulübümüz Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’ karşı ağır hakaret içermesi sebebiyle, Kulübümüz Disiplin Kurulunun tarafından 11.09.2020 tarihinde, Fatih Altaylı hakkında üyelikten çıkarma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında, Kulübümüz Yönetim Kurulunun 15.09.2020 tarihli toplantısında, Fatih Altaylı hakkında üyelikten çıkarma yaptırımı uygulanmasını içeren Disiplin Kurulu kararının onaylanarak tedbirli olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

Galatasaray üyeliğinden atıldıktan sonra Altaylı'nın mahkemeye yaptığı başvurusu da usulden reddedildi.

"Fatih Altaylı tarafından, hakkında verilen üyelikten çıkarma kararının iptali istemiyle 07.10.2020 tarihinde açılan davanın 27.04.2021 tarihli duruşmasında, davanın usulden reddine karar verilmiştir."

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