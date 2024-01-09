Son dakika: Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırısını kabul etmedi! Dava ile ilgili flaş gelişme...

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Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından ise Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, koşarak sahaya girmiş ve hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Bu çirkin saldırı sonrasında Meler, hastaneye kaldırılmış ve Koca'ya da dava açılmıştı.

SALDIRI İDDİALARINI REDDETTİ





Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısına ilişkin davada iddiaları kabul etmedi. Dava, 28 Şubat'a ertelendi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Hakkında iddianame düzenlenen Koca, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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MELER: 'AFFETMEYECEĞİM!'





Uğradığı saldırı sonrası ilk kez Hürriyet'e konuşan hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca'yı affetmeyeceğini açıklamıştı. Meler, "Affetmedim, affetmeyeceğim. Bunu özellikle bir çok yerde söyledim bunu yapan kendisi bir yumruk attı, yıkıldım ve yere düştüm. Ama asıl yerdeyken vurulanlar benim hayatım boyunca unutamayacağım bir durum olacak. O yüzden vicdanen asla affetmeyeceğim. Hiçbir şekilde affetmeyeceğim, yapanları da bunu tahrik edenleri de asla affetmeyeceğim. Bunu özellikle söylüyorum tahrik edeni de edenleri de affetmeyeceğim." demişti.