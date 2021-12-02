Son Dakika: Farioli konuşulurken Fenerbahçe için bomba iddia! Bilic, İsmail Kartal...

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin, Hırvat teknik adamla yaz döneminde her konuda anlaşmaya vardığı hatta onun tavsiyelerine göre bazı adımlar bile attığı iddia edilmişti. Ancak Bilic’in çalıştırdığı Beijing Guoan, ayrılmasına izin vermedi.

Başarılı teknik adam, 1 Ocak itibarıyla boşa çıkacak. Bazı yöneticiler, 53 yaşındaki çalıştırıcı için bu kez imkanların sonuna kadar kullanılması gerektiği yönünde görüş bildirdi,

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli cephede “Ne yapıp, edip Bilic’i getirelim” yorumu yapıldı. Eğer Beijing Guoan yine erken ayrılmasına izin vermezse, Hırvat teknik adam gelene kadar geçici bir çözüm bulunup, 1 Ocak’ta da takımın ona emanet edilmesi planlar arasında yer alıyor.

İsmail Kartal adı gündemde

Sarı-Lacivertli formayı uzun yıllar terleten İsmail Kartal, 2010-14 arasında yardımcı antrenör olarak kulüpte görev yaptı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, 2014-15 sezonunda ise Fenerbahçe’nin başına geçti.

Takım ligi çok iyi götürürken, 4 Nisan 2015’te Rize deplasmanı dönüşünde takım otobüsü Trabzon’da kurşunlandı. Bu olay, şampiyonluğun kaçırılmasında en önemli etkenlerden biriydi. Kartal ile ilgili iki senaryo var.

Haberin Devamı

İlki, en azından sezon sonuna kadar takımın başına getirilmesi. Diğer alternatif ise Pereira sonrası geçici olarak İsmail Kartal’la anlaşmak ve teknik adam arayışına devam etmek. Ardından Kartal’ın, yeni gelecek hocanın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi.