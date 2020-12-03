Son Dakika | Falcao'nun yeni takımı belli oldu! Meğer sakatlığı...

Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sebebiyle formasından uzak olan Radamel Falcao'nun yılan hikayesine dönen geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ali Naci Küçük, bugünkü yazısında Kolombiyalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağını ve bu sebeple kendini riske atmamak adına oynamadığını ifade etti.

Küçük ayrıca, Radamel Falcao'nun yeni adresinin David Beckham'ın da ortakları arasında bulunduğu MLS ekibi Inter Miami olduğunu yazdı.

İŞTE ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN BUGÜNKÜ YAZISININ RADAMEL FALCAO BÖLÜMÜ

"24 Ekim’deki Erzurum maçında sakatlanan Falcao, o günden bu yana takımla çalışmadı. Adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Falcao için ön görülen tedavi süresi 2 ila 3 hafta idi. Ancak aradan tam 40 gün geçti! Rize maçında kadroda olması beklenen Falcao, halen takımla çalışmalara başlamadı. Şimdi biraz bilgi ve öngörü ile şunu ifade edebiliriz... · FALCAO, ocakta Inter Miami’ye gidecek. ABD’ye transfer olması beklenen Falcao bu nedenle kendini riske atmak istemiyor, 2 kat fazla sakınıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle ocakta Falcao’nun ayrılığı yüksek olasılık gözüküyor."

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