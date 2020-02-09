Son Dakika | Fabricio Baiano, Alexander Sörloht'tan özür diledi!

Gençerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano, Trabzonspor maçında Alexander Sörloth ile yaşadığı pozisyon hakkında konuştu.

Instagram hesabından Trabzonspor ve Sörloth'tan özür dileyen Fabricio Baiano, şu sözleri kullandı;

''Dün Sörloth ile bir olayım vardı. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Savunduğum takımımın formasını onurlandırmak istedim sadece. Ama bundan dolayı Sörloth'un maçtan atılmasına neden oldum.

Benim gibi bir oyuncu, takımının formasını tüm kalbiyle savunur. Senden, kulübünden ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.''

2 MAÇ CEZA ALIRSA...

24 yaşındaki Norveçli golcü, 2 maç ceza alması durumunda Erzurumspor ve Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 32 maça çıkan Sörloth 21 gol ve 6 asist kaydetmişti.