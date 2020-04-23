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GeriFutbol Son Dakika | Fabrice N'Sakala, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fabrice N'Sakala, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı!

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Son Dakika | Fabrice N'Sakala, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı!
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Corona günlerinde ismi Beşiktaş ile anılan Fabrice N'Sakala, bir takipçisinin kendisine siyah beyazlı formayı giydirdiği bir görseli paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

İsmi siyah beyazlı ekiple anılan başarılı sol bek, Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaştı.

Fabrice N'Sakala, bir takipçisinin kendisine Beşiktaş forması giydirdiği görseli kişisel hesabından story attı ve bu paylaşımın ardından transfer iddiaları güçlendi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 resmi maçta süre aldı ve takımına yalnızca 1 asist katkısı sağlayabildi.

Son Dakika | Fabrice NSakala, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı

 

Son Dakika | Fabrice NSakala, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı

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