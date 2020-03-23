Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:11,
Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj
Fenerbahçe Kulübü, Corona virüsü testi pozitif çıka Abdurrahim Albayrak için bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray 2. Başkanı Albayrak için paylaştığı mesaj şu şekilde:
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.
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