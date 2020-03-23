Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj

Fenerbahçe'nin Galatasaray 2. Başkanı Albayrak için paylaştığı mesaj şu şekilde:

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.