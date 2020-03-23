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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Son dakika: F.Bahçe'den Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak için mesaj

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Fenerbahçe Kulübü, Corona virüsü testi pozitif çıka Abdurrahim Albayrak için bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray 2. Başkanı Albayrak için paylaştığı mesaj şu şekilde:

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.

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