TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ludogorets Razgrad’dan 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Stéphane Badji için özel bir video hazırladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize Hoş Geldin Stéphane Badji!" denildi. Söz konusu paylaşım kısa sürede birçok etkileşim aldı.

Ailemize Hoş Geldin Stéphane Badji!



Welcome to the Family! 💜💛 pic.twitter.com/09qY3diU1D