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Son Dakika: Eyüpspor'dan Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'e Erdem Gökçe çalımı! Anlaşma sağlandı...

#Transfer#Eyüpspor#Erdem Gökçe
Son Dakika: Eyüpspordan Trabzonspor ve Fatih Karagümrüke Erdem Gökçe çalımı Anlaşma sağlandı...

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, Trabzonspor ve Karagümrük'ün de istediği Balıkesirspor'un 18 yaşındaki sağ beki Erdem Gökçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Balıkesirsporlu Erdem Gökçe, Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alıyordu ancak genç yıldızın yeni adresi bir başka 1. Lig ekibi oldu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna katmak istediği ve resmi teklif yaptığı 18 yaşındaki sağ bek, tercihini Eyüpspor'dan yana kullandı.

Eyüpspor, Erdem Gökçe ile 5 yıllık sözleşme imzalarken resmi duyurunun kısa sürede yapılması bekleniyor.

Bu sezon Balıkesirspor'la toplam 17 maça çıkan Erdem Gökçe, 1 gol kaydetti.

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#Transfer#Eyüpspor#Erdem Gökçe

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