Son dakika: Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

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İstanbul ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Deneyimli teknik direktör Eyüpspor başında çıktığı 10 resmi müsabakada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 2 kez de galibiyet almıştı.