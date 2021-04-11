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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Eyüpspor ve Manisa FK 1. Lig'de!

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Son dakika: Eyüpspor ve Manisa FK 1. Lig'de!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor, Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalarak bitime 5 hafta kala 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. Beyaz Grup'ta ise Manisaspor FK bir üst ligin biletini aldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Kastamonuspor, Eyüp'te karşı karşıya geldi.

0-0 biten karşılaşmanın ardından şampiyon olan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

En yakın takipçisi Kırşehir Belediyespor'un 17 puan önünde lider olan Eyüpspor, 33 haftada 24 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve sadece 2 kez yenildi.

Son dakika: Eyüpspor ve Manisa FK 1. Ligde

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ İLE GİRDİLER

Eyüpspor, sahasında Kastamonuspor ile oynadığı maça Şampiyonlar Ligi müziği ile çıktı.

Kastamonusporlu futbolcular çıkış tünelinde Eyüpsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

MANİSASPOR, BEYAZ GRUP'TA ŞAMPİYON!

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta ise Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 4 hafta kala şampiyon oldu ve TFF 1. Lig biletini aldı.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Noyan Öz'ün golüyle öne geçen Uşakspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ahmet Kesim'in 90 1. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-1 eşitliği yakalayan Manisa, müsabakadan 1 puanla ayrıldı.

Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un da berabere kalmasıyla son 5 haftaya rakibinin 15 puan önünde 78 puanla giren Manisa, gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Maçın ardından Manisalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Ligde son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa, son 4 müsabakasında Hacettepe, Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer'le (D) karşılaşacak.

Son dakika: Eyüpspor ve Manisa FK 1. Ligde

Son dakika: Eyüpspor ve Manisa FK 1. Ligde

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